Раввин московской синаноги госпитализирован с подозрением на коронавирус

Раввин московской синагоги в тяжелом состоянии госпитализирован с подозрением на коронавирус, пишет «Интерфакс».

Предположительно раввин заразился на праздновании Пурима в синагоге, где присутствовал раввин из Израиля. Сейчас они оба находятся в больнице.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, в России выявлено 1264 случая заражения коронавирусом нового типа.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Врачи назвали новый симптом коронавируса