В ВОЗ согласны с тем, что распространение коронавируса в России пойдет на спад к маю

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Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович согласна с оценкой Минздрава о том, что к маю распространение коронавируса в стране пойдет на спад, передает РИА «Новости».

Но в то же время все зависит от поведения людей, отметила Вуйнович.

Ранее академик, главный эпидемиолог Минздрава Николай Брико заявил, что распространение коронавируса в России пойдет на спад в конце апреля — начале мая.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, в России выявлено 1 264 зараженных коронавирусом, из них 817 — в Москве.

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