В Красноярском крае произошел пожар на площади 700 тыс кв метров

В Минусинском районе Красноярского края произошел пожар на площади 700 тыс. кв. метров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

Как отмечается, причиной пожара стала сухая растительность.

В результате инцидента никто не пострадал.

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