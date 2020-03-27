Во Франции коронавирусом заразились почти 33 тысячи человек

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Во Франции за сутки число заразившихся коронавирусом увеличилось на 3809, почти достигнув 33 тысяч, пишет ТАСС со ссылкой на гендира управления здравоохранения страны Жерома Саломона.

Саломон уточнил, что всего во Франции заразились 32 964, скончались 1995 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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