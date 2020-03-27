В США число заражений коронавирусом превысило 90 тысяч

<img src="//img.gazeta.ru/files3/201/13021201/2020-03-24T192808Z_826284964_RC2JQF9LTYU8_RTRMADP_3_HEALTH-CORONAVIRUS-USA-pic905-895x505-22473.jpg">

Более 90 тысяч человек в США были инфицированы коронавирусом, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сведения Университета Джонса Хопкинса.

По данным на 20.00 мск, в Штатах скончались уже 1380 человек. При этом самый большой прирост заболевших за сутки был зафиксирован в Нью-Йорке — 365 случаев. На втором месте Вашингтон, где выявили 109 сметрей.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Италии за сутки от коронавируса скончалась почти тысяча человек

— Во Франции продлили режим самоизоляции на 14 дней

— Макрон считает, что COVID-19 угрожает существованию ЕС и Шенгена