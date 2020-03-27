В США число заражений коронавирусом превысило 90 тысяч
Более 90 тысяч человек в США были инфицированы коронавирусом, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сведения Университета Джонса Хопкинса.
По данным на 20.00 мск, в Штатах скончались уже 1380 человек. При этом самый большой прирост заболевших за сутки был зафиксирован в Нью-Йорке — 365 случаев. На втором месте Вашингтон, где выявили 109 сметрей.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— В Италии за сутки от коронавируса скончалась почти тысяча человек
— Во Франции продлили режим самоизоляции на 14 дней
— Макрон считает, что COVID-19 угрожает существованию ЕС и Шенгена