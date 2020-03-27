ФСБ задержала подозреваемого в подготовке теракта в Краснодаре

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Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали в Краснодаре мужчину, который намеревался устроить в городе теракт. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на центр общественных связей ФСБ РФ.

Как отмечается, подозреваемый является российским гражданином, ему около 27 лет.

В ходе спецоперации оперативники обнаружили в автомобиле задержанного самодельную бомбу, а в его телефоне нашли переписки с членами террористической организации «Исламское государство» (организация запрещена в России).

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