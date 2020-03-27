Трамп рассказал, почему США стали лидеру по числу случаев коронавируса
Президент США Дональд Трамп объяснил причину выхода страны на первое место по числу подтвержденных случаев нового коронавируса. Об этом сообщает РИА «Новости».
Он отметил, что нужно «отдать должное» тестированию, проводимому в стране.
Как отметил американский лидер, США сделали такое число тестирований, сколько ни одно государство в мире.
Ранее газета The New York Times cообщала, что в США выявлен 81 321 случай заражения коронавирусной инфекцией. Таким образом, страна обошла Италию и Китай.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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