Число зараженных коронавирусом на Украине достигло 196
Число зараженных коронавирусом нового типа на Украине увеличилось до 196 человек, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу украинского министерства здравоохранения.
По данным минздрава, 40 новых случаев заражения коронавирусом зафиксировано на территории Украины за сутки. Общее число подтвержденных случаев составляет 196 человек, из них пять – летальных, отмечается в заявлении. Кроме того, один пациент выздоровел.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.
11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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