Число зараженных коронавирусом на Украине достигло 196

<img src="//img.gazeta.ru/files3/267/13000267/2020-03-03T123051Z_1938667865_RC2CCF9CHJTF_RTRMADP_3_HEALTH-CORONAVIRUS-UKRAINE-pic905-895x505-30733.jpg">

Число зараженных коронавирусом нового типа на Украине увеличилось до 196 человек, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу украинского министерства здравоохранения.

По данным минздрава, 40 новых случаев заражения коронавирусом зафиксировано на территории Украины за сутки. Общее число подтвержденных случаев составляет 196 человек, из них пять – летальных, отмечается в заявлении. Кроме того, один пациент выздоровел.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Зеленский объявил о закрытии границ Украины даже для желающих вернуться граждан страны

— Депутат Рады призвал просить помощи у России в борьбе с коронавирусом

— Коронавирус на Украине: карантин продлен, режим ЧС введен