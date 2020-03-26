Взрыв газа в доме в Магнитогорске вызвал пожар в шести квартирах
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В Магнитогорске пожар, возникший после взрыва газа в доме, охватил шесть квартир. Об этом сообщает ТАСС.
В МЧС также уточнили, что разрушений несущих конструкций в результате ЧП нет.
Отмечается, что горят квартиры на третьем и четвертом этажах. Взрыв газа произошел в квартире на втором этаже.
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