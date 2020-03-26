В Москве погода установила температурный рекорд
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В Москве температура достигла +16°C, побив рекорд от 26 марта 1973 года, пишет «Интерфакс» со ссылкой на метеобюро города.
«Сегодня побит температурный рекорд, установленный 26 марта 1973 года. Тогда в Москве было зафиксировано 15,1 градуса», — сказал собеседник.
Он добавил, что финальное значение температурного максимума будет установлено вечером.
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