В Москве погода установила температурный рекорд

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В Москве температура достигла +16°C, побив рекорд от 26 марта 1973 года, пишет «Интерфакс» со ссылкой на метеобюро города.

«Сегодня побит температурный рекорд, установленный 26 марта 1973 года. Тогда в Москве было зафиксировано 15,1 градуса», — сказал собеседник.

Он добавил, что финальное значение температурного максимума будет установлено вечером.

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