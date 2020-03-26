Результат теста матери Собчак на коронавирус отрицательный
Телеведущая Ксения Собчак сообщила, что результат теста на наличие COVID-19 ее матери Людмилы Нарусовой показал отрицательный результат, передает Telegram-канал «Кровавая барыня».
Врачи диагностировали у пациентки пневмонию. Ведущая призвала россиян беречь своих родителей и не выпускать их из дома.
«Я вот вела столько бесед, но сложно активному человеку объяснить, что надо одному посидеть дома, и без Платона [сын Собчак]! Столько обид было эти недели на меня что не видимся», — рассказала Ксения Собчак.
Ранее СМИ сообщали, что Людмила Нарусова обратилась в больницу за помощью, когда почувствовала себя плохо. По данным изданий, она недавно вернулась из-за рубежа.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, в России выявлено 840 случаев заражения коронавирусом нового типа.
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