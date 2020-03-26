Число заболевших на Украине достигло 156 человек
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Число инфицированных COVID-19 на Украине за сутки увеличилось на 11 человек и достигло 156 заболевших, передает «112 Украина» со ссылкой на заявления Минздрава страны.
«По состоянию на 10:00 26 марта в Украине 156 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19, из них 5 летальных, 1 пациент выздоровел и уже выписан из больницы», – говорится в сообщении.
Наибольшее число заболевших наблюдается в Черновицкой области, Киеве и Киевской области. Общенациональный карантин в стране продлен до 24 апреля, действует режим Чрезвычайной ситуации.
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