Число заболевших на Украине достигло 156 человек

<img src="//img.gazeta.ru/files3/791/13016791/2020-03-17T094915Z_112552506_RC2JLF97B3SU_RTRMADP_3_HEALTH-CORONAVIRUS-UKRAINE-pic905-895x505-95308.jpg">

Число инфицированных COVID-19 на Украине за сутки увеличилось на 11 человек и достигло 156 заболевших, передает «112 Украина» со ссылкой на заявления Минздрава страны.

«По состоянию на 10:00 26 марта в Украине 156 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19, из них 5 летальных, 1 пациент выздоровел и уже выписан из больницы», – говорится в сообщении.

Наибольшее число заболевших наблюдается в Черновицкой области, Киеве и Киевской области. Общенациональный карантин в стране продлен до 24 апреля, действует режим Чрезвычайной ситуации.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Депутат Рады призвал просить помощи у России в борьбе с коронавирусом

— Помпео: cтраны G7 обсудили ситуацию на Украине

— Коронавирус на Украине: карантин продлен, режим ЧС введен