Жертвами коронавируса стали более 20 тысяч человек

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Число погибших после заражения коронавирусной инфекцией в мире превысило 20 тысяч, гласят официальные сведения, представленные на сайте DXY.cn.

Согласно последним данным, инфекцией заразились 462 558 человек, при этом смогли вылечиться — 113 802.

В России на данный момент зарегистрировано 658 случаев заражения коронавирусом, 29 человек вылечились.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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