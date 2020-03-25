Жертвами коронавируса стали более 20 тысяч человек
Число погибших после заражения коронавирусной инфекцией в мире превысило 20 тысяч, гласят официальные сведения, представленные на сайте DXY.cn.
Согласно последним данным, инфекцией заразились 462 558 человек, при этом смогли вылечиться — 113 802.
В России на данный момент зарегистрировано 658 случаев заражения коронавирусом, 29 человек вылечились.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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