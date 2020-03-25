Россиянку оштрафовали за распространение фейков о коронавирусе

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Суд оштрафовал жительницу Липецка за то, что она в мессенджере WhatsApp распространяла ложную информацию о коронавирусной инфекции. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на администрацию региона.

Как отмечается, россиянку обвиняли в административном правонарушении по ч. 9 ст. 13.15 Кодекса административных правонарушений РФ «Злоупотребление свободой массовой информации». Как предполагается, она распространяла в родительском чате WhatsApp недостоверные данные о коронавирусе. Сама женщина утверждает, что увидела эти данные у одного из пользователей, а затем скопировала их и выложила в чат.

Суд оштрафовал жительницу Липецка на 15 тыс. рублей.

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