Россиянку оштрафовали за распространение фейков о коронавирусе
Суд оштрафовал жительницу Липецка за то, что она в мессенджере WhatsApp распространяла ложную информацию о коронавирусной инфекции. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на администрацию региона.
Как отмечается, россиянку обвиняли в административном правонарушении по ч. 9 ст. 13.15 Кодекса административных правонарушений РФ «Злоупотребление свободой массовой информации». Как предполагается, она распространяла в родительском чате WhatsApp недостоверные данные о коронавирусе. Сама женщина утверждает, что увидела эти данные у одного из пользователей, а затем скопировала их и выложила в чат.
Суд оштрафовал жительницу Липецка на 15 тыс. рублей.
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