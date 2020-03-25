На Украине число заразившихся коронавирусом достигло 136 человек

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Исполняющий обязанности гендиректора Центра общественного здоровья Минздрава Украины Игорь Кузин уведомил, что число заразившихся коронавирусом нового типа на Украине увеличилось до 136 человек. Об этом он сказал в в эфире «Украинского радио».

По его словам, новые случаи заражения инфекцией уже «лабораторно подтверждены».

Ранее стало известно о 136 зараженных коронавирусной инфекцией на Украине.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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