На Украине число заразившихся коронавирусом достигло 136 человек
Исполняющий обязанности гендиректора Центра общественного здоровья Минздрава Украины Игорь Кузин уведомил, что число заразившихся коронавирусом нового типа на Украине увеличилось до 136 человек. Об этом он сказал в в эфире «Украинского радио».
По его словам, новые случаи заражения инфекцией уже «лабораторно подтверждены».
Ранее стало известно о 136 зараженных коронавирусной инфекцией на Украине.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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