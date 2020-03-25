Священник считает коронавирус «вразумлением человечества»

Все, что в настоящее время происходит с человечеством — это не наказание, а скорее «научение» Бога. С таким предположением выступил иеромонах Макарий (Маркиш), сообщает РИА «Новости».

Коронавирус не может являться наказанием, так как оно, например, бывает за шум после 22.00, а в данном случае речь идет о том, что «из-за своего невнимания сам набил себе шишку на лбу».

Священник полагает, что у человечества есть много поводов к «научению».

На вопрос журналистов, можно ли считать эпидемию коронавируса божественным провидением, он заявил, что «все происходящее Богу известно, но не предопределено».

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