ВОЗ: меры по самоизоляции населения для победы над COVID-19 недостаточны

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Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что меры по самоизоляции населения для прекращения пандемии коронавируса нового вида недостаточны. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, странам необходимо предпринять решительные шаги по выявлению, изолированию, тестированию, а также лечению инфицированных.

«Просьбы к людям оставаться дома и прекращение перемещения населения дают время для снижения давления на системы здравоохранения», — сказал Гебрейесус.

При этом он указал, что «сами по себе» данные меры не приведут к победе над пандемией.

Глава ВОЗ считает, что нужны «агрессивные меры по поиску, изолированию, тестированию, лечению», а также обнаружению «контактов [больных людей со здоровыми]». Гебрейесус также выразил мнение, что проводимые антивирусные мероприятия должны быть «более точными и целенаправленными».

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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