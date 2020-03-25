Собянин попросил россиян быть оптимистичнее

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Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в стране настали непростые времена из-за ситуации с коронавирусом, однако они скоро пройдут. Об этом он сказал в интервью телеканалу ТВЦ.

По его мнению, сложные времена могут пройти через несколько месяцев, и тогда граждане вернутся к обычной жизни. Кроме того, в РФ восстановится экономика, будут в обычном режиме работать различные организации и предприятия. Собянин полагает, что этого всего можно достичь, если россияне будут с оптимизмом смотреть в будущее.

«Нужно с оптимизмом смотреть в будущее, но при этом не расслабляться», — подчеркнул чиновник.

По последним данным, в России заразились вирусом почти 700 человек, вылечились — 30.

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