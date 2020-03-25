В Нью-Йорке перекроют улицы для борьбы с коронавирусом

<img src="//img.gazeta.ru/files3/509/12578509/upload-RTXM55N-pic905-895x505-39610.jpg">

Власти американского города Нью-Йорк запускают пилотный проект, в рамках которого будут перекрыты некоторые улицы. Об этом заявил на пресс-конференции губернатор штата Эндрю Куомо.

По его словам, в парках и на улицах города все еще много людей. Пилотный проект нужен для того, чтобы разредить пространство.

«Мы запускаем пилотный проект по закрытию некоторых улиц в Нью-Йорке», — цитирует политика РИА «Новости».

Ранее стало известно, что треть заболевших коронавирусом в США выявили в Нью-Йорке.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

— В Белом доме призвали к самоизоляции всех посетителей Нью-Йорка

— Путин назвал причину невозможности оградиться от пандемии коронавируса

— Ассанжа отказались выпускать из тюрьмы из-за коронавируса