В Нью-Йорке перекроют улицы для борьбы с коронавирусом
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Власти американского города Нью-Йорк запускают пилотный проект, в рамках которого будут перекрыты некоторые улицы. Об этом заявил на пресс-конференции губернатор штата Эндрю Куомо.
По его словам, в парках и на улицах города все еще много людей. Пилотный проект нужен для того, чтобы разредить пространство.
«Мы запускаем пилотный проект по закрытию некоторых улиц в Нью-Йорке», — цитирует политика РИА «Новости».
Ранее стало известно, что треть заболевших коронавирусом в США выявили в Нью-Йорке.
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