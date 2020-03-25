В АТОР назвали число находящихся за границей российских туристов

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе заявила, что сейчас в других странах остаются около 45 тыс. российских туристов. Об этом сообщает РИА «Новости».

По ее данным, за границей на начало недели было порядка 90 тыс. российских туристов.

«Сейчас там их осталось уже гораздо меньше. Примерно половина», — уведомила Ломидзе.

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