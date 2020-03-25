Пять человек задержали по делу о создании ячейки ИГ* в калмыкской колонии

Следствие задержало еще пять человек по делу о создании ячейки террористической организации «Исламское государство» (организация запрещена в России). Об это сообщает РИА «Новости» со ссылкой на официального представителя СК России Светлану Петренко.

По ее словам, по делу уже проходят 22 человека, пять человек из них были задержаны, остальные отбывают наказание или умерли.

«Задержаны еще пять лиц, ранее отбывавших наказания в ФКУ ИК-2 УФСИН России по Республике Калмыкия», — добавила Петренко.

Петренко рассказала, что правоохранители при обыске в колонии нашли и изъяли экстремистскую литературу и символику террористической организации.

Следствие предполагает, что заключенный дагестанец по фамилии Гасанов в калмыкской колонии организовал террористическое сообщество, в состав которого вошло более сотни осужденных. Позднее он вышел на свободу и объявил себя главой незаконного вооруженного формирования. В 2015 году при посягательстве на жизнь полицейских его ликвидировали.

*«Исламское государство» (организация запрещена в России) — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.

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