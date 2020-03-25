Матвиенко рассказала Путину о дефиците медицинских масок в России
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Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила президенту России Владимиру Путину о нехватке для населения в аптеках страны медицинских масок и антисептиков, сообщает РИА «Новости».
По ее словам, президент уже распорядился принять необходимые меры.
«Президент незамедлительно дал жесткие поручения, отреагировал на это, ситуация сейчас уже существенно изменилась и будет изменяться дальше», — заявила Матвиенко на пленарном заседании СФ.
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