Радио Судного дня передало слово, связанное с водой

В эфире Радио Судного дня прозвучало слово плескание
Omar F Martinez/Shutterstock/FOTODOM

Коротковолновая радиостанция УВБ-76, известная как «Радио Судного дня» передала слово «плескание». Об этом сообщил Telegram-канал «УВБ-76 логи», который отслеживает активность станции.

Сообщение прозвучало в 15:12 по московскому времени.

«НЖТИ 61675 ПЛЕСКАНИЕ 1352 3462», — звучало в эфире.

До этого радио передало слово «коварный».

11 февраля число сообщений за день в эфире УВБ-76 достигло 23-х, что стало рекордным количеством в этом году. 12 февраля прошлого года радиостанция передала 25 сообщений, а 25 июня — 24 послания.

УВБ-76 работает с конца 1970-х годов. В штатном режиме она передает непрерывный жужжащий сигнал, из-за которого получила прозвище «Жужжалка». Любители радиоперехватов связывают станцию с закрытой системой связи, предположительно созданной в СССР во времена Холодной войны и продолжающей функционировать до сих пор.

Ранее «Радиостанция Судного дня» передала слово с «кайфом».

 
