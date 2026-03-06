В России рассказали,что стало ударом по репутации США

Военная операция в Иране принесла США не только внушительные финансовые и технические проблемы, но и нанесла огромный репутационный удар. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделилась заместитель директора Центра политической информации, политолог Анастасия Гафарова.

«Иран показал всему миру, что наносить удары по американским базам, по инфраструктуре их союзников – это не невозможно. То же самое касается перекрытия Ормузского пролива, которое тоже еще недавно рассматривалось как какая-то крайняя и нереалистичная мера. Попытки же США спешно собрать международную коалицию выглядят как план «В», который придумывают на ходу», — отметила политолог.

По ее мнению, американский план военной кампании, озвученный Питом Хегсетом, который заключается в том, что Штаты продолжают бомбить Иран без наземной операции, выглядит как «полная авантюра».

«Территория Ирана слишком велика, ландшафт сложен, внутренний раскол пока купирован, курдское восстание невелико, запас американских ракет ограничен, а их перезарядка осложнена. В этих условиях репутационные и иные издержки для США и лично Трампа будут расти, а национальные правительства стран-союзников неизбежно будут ставить вопрос — создает ли американское присутствие на их территории больше преимуществ или рисков», — заявила Гафарова.

Операция США однозначно показала слабую проработку всех рисков и сценариев, подчеркнула спикер. При этом, по ее мнению, время у Трампа для успешного выполнения планов относительно Ирана крайне ограничено, и составляет даже не сто дней, а недели три, после которых придется пересматривать формат операции.

Страны Персидского залива на фоне атак Ирана больше не верят, что США в состоянии их защитить, пишет журнал Foreign Policy. В материале отмечается, что весь порядок в странах Персидского залива долгое время основывался на гарантиях безопасности США, но неспособность Штатов защитить регион стала шокирующим откровением.

«Им трудно поверить в бессилие США в защите нефтяных объектов и судоходства, а также в неспособность или нежелание США оперативно обновлять свои истощающиеся запасы перехватчиков. Существует глубокое ощущение, что американские военные базы стали источником угрозы, а не безопасности», — пишет журнал.

