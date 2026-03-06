Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на УкраинеДело экс-замминистра обороны Цаликова
Политика

В России рассказали,что стало ударом по репутации США

Политолог Гафарова: Иран доказал всему миру, что наносить удары по США возможно
Kim Kyung-Hoon/Reuters

Военная операция в Иране принесла США не только внушительные финансовые и технические проблемы, но и нанесла огромный репутационный удар. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделилась заместитель директора Центра политической информации, политолог Анастасия Гафарова.

«Иран показал всему миру, что наносить удары по американским базам, по инфраструктуре их союзников – это не невозможно. То же самое касается перекрытия Ормузского пролива, которое тоже еще недавно рассматривалось как какая-то крайняя и нереалистичная мера. Попытки же США спешно собрать международную коалицию выглядят как план «В», который придумывают на ходу», — отметила политолог.

По ее мнению, американский план военной кампании, озвученный Питом Хегсетом, который заключается в том, что Штаты продолжают бомбить Иран без наземной операции, выглядит как «полная авантюра».

«Территория Ирана слишком велика, ландшафт сложен, внутренний раскол пока купирован, курдское восстание невелико, запас американских ракет ограничен, а их перезарядка осложнена. В этих условиях репутационные и иные издержки для США и лично Трампа будут расти, а национальные правительства стран-союзников неизбежно будут ставить вопрос — создает ли американское присутствие на их территории больше преимуществ или рисков», — заявила Гафарова.

Операция США однозначно показала слабую проработку всех рисков и сценариев, подчеркнула спикер. При этом, по ее мнению, время у Трампа для успешного выполнения планов относительно Ирана крайне ограничено, и составляет даже не сто дней, а недели три, после которых придется пересматривать формат операции.

Страны Персидского залива на фоне атак Ирана больше не верят, что США в состоянии их защитить, пишет журнал Foreign Policy. В материале отмечается, что весь порядок в странах Персидского залива долгое время основывался на гарантиях безопасности США, но неспособность Штатов защитить регион стала шокирующим откровением.

«Им трудно поверить в бессилие США в защите нефтяных объектов и судоходства, а также в неспособность или нежелание США оперативно обновлять свои истощающиеся запасы перехватчиков. Существует глубокое ощущение, что американские военные базы стали источником угрозы, а не безопасности», — пишет журнал.

Ранее в России отметили снижение авторитета США в мире.

 
Теперь вы знаете
Электронный дневник школьника 2026: как зарегистрироваться, нужно ли платить и можно ли ходить с бумажным
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!