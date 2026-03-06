В Иране заявили об атаке на центр Тегерана

Центр Тегерана подвергся воздушной атаке. Об этом сообщило агентство NourNews.

По данным журналистов, под удар попала улица Иран. В результате были повреждены многие жилые здания.

Телеканал SNN сообщил, что на месте удара работают спасатели. Журналисты отметили, что из-под завалов извлекают тела погибших. Также ведутся поиски возможных пострадавших.

8 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Тысячи россиян застряли в ОАЭ и странах Ближнего Востока на фоне конфликта США и Ирана из-за отмены рейсов. Убытки российских туроператоров из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке могут превысить 10 млрд рублей.

Ранее Иран применил против Израиля новейшую ракету «Хорремшехр-4».