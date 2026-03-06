Финляндия готова к реакции России на снятие запрета на транзит ЯО

Финляндия ожидает, что Россия может выразить протест в ответ на решение снять запрет на транзит ядерного оружия через территорию страны. Об этом сообщил министр обороны Финляндии Антти Хяккянен в интервью телеканалу Yle.

Глава оборонного ведомства подчеркнул, что Финляндия готова к реакции Москвы. По его мнению, отмена запрета снижает вероятность того, что Россия будет рассматривать страну как возможную цель для военных действий.

«Мы к этому абсолютно спокойно готовы», — подчеркнул министр.

Накануне телерадиокомпания Yle сообщила, что в Финляндии рассматривается вопрос об отмене ограничений на транзит ядерного оружия через страну. В настоящее время действующий закон об атомной энергии запрещает ввоз, производство и хранение ядерных взрывчатых веществ, что делает невозможной их транспортировку по территории Финляндии. Дискуссия происходит на фоне вступления Финляндии в НАТО и изменений в контексте европейской системы безопасности.

