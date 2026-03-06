Размер шрифта
Петербуржец жестоко избил подростков из-за внешности и получил срок

В Петербурге осудили мужчину, который избил подростков из-за внешности
Илья Наймушин/РИА Новости

В Петербурге вынесли приговор мужчине, который избил подростков из-за того, что ему не понравился их внешний вид. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.

Инцидент произошел 3 октября прошлого года в подъезде дома на улице Большой Посадской. Пьяному мужчине не понравился внешний вид трех подростков и он распылил в их сторону газ из перцового баллончика. После этого агрессор избил одного из несовершеннолетних, нанеся ему удары ногами и кулаками в область живота и головы. Еще одного он схватил за волосы и ударил лицом о перила.

В ходе разбирательства нападавший полностью признал вину и раскаялся в содеянном. Ранее он уже был судим и получил условный срок, судимость погашена не была. Суд назначил мужчине четыре года лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Также его обязали выплатить потерпевшим 310 тысяч рублей.

Ранее толпа подростков избила школьницу в новосибирском ТЦ из-за длинных волос.

 
