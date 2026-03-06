«Это ложь»: гастроэнтеролог заявила, что на 30 рублей в день есть нельзя

В сети распространяются видео блогера, который утверждает, что тратит на еду 30 рублей раз в день: их хватает на зеленый чай и блюдо из гречки, картошки, лука, морковки. Кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог Ирина Бережная заявила «Газете.Ru», что протянуть долго на таком скудном рационе невозможно и крайне вредно.

«Рацион крайне скудный, и если даже очень постараться, то за один прием можно съесть при таком рационе не более 350 калорий. 350 калорий — это мало даже для основного обмена. Основной обмен взрослого человека — от полутора тысяч до 1850, все зависит от роста и веса, это только те калории, которые нужны на формирование ферментов, сердечную деятельность, дыхание наше, то есть то, что без чего человек жить не может. Такой рацион ущербный по калорийности и по качеству продуктов, потому что здесь нет белка, здесь практически нет микроэлементов. Без полинасыщенных жирных кислот, без группы B — а это мясо, — без правильных аминокислот, у нас есть часть аминокислот в организме, которые незаменимы, и они поступают только извне, только с мясом, человек не может жить долго. На таком рационе можно протянуть недели две, потеряв достаточно большое количество мышц. Самое ужасное, что теряется сердечная мышца», — сказала она.

Бережная назвала ролики блогера обманом и отметила, что даже в бедных странах люди питаются более калорийной пищей.

«Это просто какой-то рекламный ход, при таком рационе жить не может никто. И даже если брать самые бедные африканские страны или самые бедные районы Индии, у них калорийность выше. Они живут на 1000 калорий, а не на йоге, живут на 1000–1400 калорий, а совершенно не живут на 350. Скорее всего, это просто заблуждение, в которое пытается человек ввести всех окружающих. Были же истории с людьми, которые говорили, что они питаются солнечным светом. Обман, к сожалению, всегда существует», — добавила она.

Врач уточнила, что недоумение вызывает и указанная стоимость блюда.

«Вопрос о 30 рублях в день тоже достаточно странный, потому что один зеленый чай стоит достаточно недешево. Гречка тоже где-то килограмм стоит около 90-110 рублей. Если брать картошку, — от 80 до 160 рублей за килограмм в зависимости от ситуации. Лук, морковка чуть дешевле. Но в общей сложности если посчитать, то это как минимум 150 рублей в день. То есть никак не получится 30, поэтому все это ложь», — заключила она.

До этого в интернете начали набирать популярность ролики блогера Евгения Джима, который уверяет, что у него на еду уходит около 900 рублей в месяц. По словам мужчины, он ест раз в сутки, а меню всегда одно: гречка с картошкой, лук, морковка и зеленый чай.

