Трамп допустил отправку сухопутных войск в Иран

Президент США Дональд Трамп допустил, что Вашингтон может отправить свои сухопутные войска в Иран. Об этом сообщил журнал Time.

«Трамп не исключил такой возможности. Он заявил, что, по его мнению, цели кампании могут быть достигнуты в течение четырех-пяти недель, хотя допускает, что сроки могут затянуться», — говорится в материале.

По данным издания, сухопутные войска США могут войти на территорию Ирана, если власти республики сохранят контроль над ситуацией или подавят возможные протесты. При этом, по словам Трампа, конфликт не закончится, пока американская сторона не достигнет всех поставленных целей.

3 марта пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что президент РФ Владимир Путин прикладывает все усилия для разрядки напряженности на Ближнем Востоке. В частности, по словам представителя Кремля, глава государства пообещал арабским лидерам передать Ирану озабоченность ударами по инфраструктуре в их странах.

Ранее в Кремле оценили возможность помочь Ирану в рамках объединения БРИКС.