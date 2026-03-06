Размер шрифта
В Астраханской области семилетний мальчик провалился под лед на глазах у прохожих

В Астраханской области ребенок провалился под лед
ГУ МЧС России по г. Астрахани

В Астраханской области семилетний мальчик провалился под лед на реке, спасти ребенка не смогли. Об этом сообщает МЧС Астраханской области.

Инцидент произошел 6 марта в Харабалинском районе около села Михайловка. Двое детей гуляли по берегу реки. Мальчик вышел на лед и мгновенно провалился.

Девочка побежала звать на помощь, но из-за рельефа берега и сильного течения взрослые не смогли спасти ребенка. Он ушел под воду на глазах у людей. По факту произошедшего проводится доследственная проверка.

До этого женщина с ребенком на внедорожнике провалилась под лед на Байкале. Инцидент проищзошел в 5 километрах от береговой линии Куркутского залива, в районе бухты Улан-Хада. В результате спасательной операции женщина и ребенок были эвакуировали на борт судна на воздушной подушке. Машину удалось вытащить на лед с помощью буксировочного троса.

Ранее прохожий спас мальчика, провалившегося под лед на озере.

 
