В России рассказали, для чего Зеленский публично унижает Орбана

Дипломат Долгов: Зеленский публично унижает Орбана по просьбе ЕС
Olivier Hoslet/AP

Президент Украины Владимир Зеленский ведет себя откровенно хамски по отношению к премьер-министру Венгрии Виктору Орбану по просьбе союзников Украины из Евросоюза. Об этом «Газете.Ru» рассказал посол по особым поручениям, дипломат Константин Долгов.

«Орбан занимает достаточно принципиальную позицию относительно защиты национальных интересов Венгрии, тем более в преддверии выборов, которые пройдут уже в этом апреле. Отсюда и его заявления по вопросам обеспечения страны нефтью. Естественно, подобная позиция не нравится Зеленскому. Однако откровенно хамски он себя ведет исключительно с позволения других стран Евросоюза», — заявил дипломат.

Он уверен, что страны Евросоюза, которых также не устраивает Орбан в качестве лидера Венгрии, руками Зеленского пытаются повлиять на предвыборный рейтинг венгерского премьера.

«Европейские политики руками Зеленского пытаются повлиять на итоги выборов в Венгрии, а потому позволяют публично унижать Виктора Орбана. Это очень показательная история о том, что сейчас собой представляет Европа. Евросоюз должен защищать своих членов, но почему-то на Венгрию это правило не распространяется. Никакой реакции не было и со стороны НАТО, а ведь со стороны Зеленского была прямая угроза жизни Орбана», — заключил Долгов.

Президент Украины Владимир Зеленский пригрозил дать украинским военным адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, если он продолжит блокировать транш ЕС для ВСУ.

«Иначе дадим адрес этого лица нашим вооруженным силам, ребятам нашим, пусть они ему звонят и с ним общаются на своем языке», — сказал украинский лидер.

Ранее в Венгрии назвали Зеленского «клинически невменяемым».

 
