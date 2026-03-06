Иранские беспилотники упали на территории ОАЭ

Три беспилотных летательных аппарата (БПЛА) упали на территории Объединенных Арабских Эмиратов. Об этом сообщило министерство обороны ОАЭ.

По его данным, средства противовоздушной обороны сбили девять баллистических ракет, а также перехватили 109 беспилотников.

«Три БПЛА упали на территории государства», — отмечается в заявлении.

2 марта президент Украины Владимир Зеленский предложил направить на Ближний Восток своих лучших специалистов по уничтожению иранских беспилотников, если лидеры стран региона убедят Россию согласиться на краткосрочное прекращение огня. По его словам, за четыре года конфликта с Россией Вооруженные силы Украины приобрели уникальный опыт в перехвате БПЛА, в частности иранских «Шахедов».

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Тысячи россиян застряли в ОАЭ и странах Ближнего Востока на фоне конфликта США и Ирана из-за отмены рейсов. Убытки российских туроператоров из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке могут превысить 10 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что у США нет эффективных средств защиты от иранских дронов «Шахед».