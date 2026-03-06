Размер шрифта
Освобожденный из плена российский боец рассказал о первом звонке супруге

Жена вернувшегося из плена бойца РФ упала в обморок от радости, услышав его
Станислав Красильников/РИА Новости

Жена вернувшегося в рамках обмена пленными российского бойца потеряла сознание от счастья, когда он ей позвонил. Об этом военный Эдуард рассказал в беседе с ТАСС.

«Перед отлетом брал телефон, разговаривал с женой. Я не мог с ней общаться почти полгода, она не знала, жив я или нет. Она в обморок от этого упала», — сказал Эдуард.

После женщина уточнила, не снится ли ей разговор с мужем. Потом она рассказала, как дела дома: старший сын женился, а младший заканчивает школу с хорошим аттестатом.

Сам Эдуард до сих пор не до конца верит в то, что вернулся.

6 марта Минобороны России сообщило, что российская и украинская стороны провели обмен военнопленными в формате 300 на 300. Посреднические усилия гуманитарного характера при возвращении российских военнослужащих оказали США и Объединенные Арабские Эмираты.

В четверг стороны обменялись пленными по формуле «200 на 200». Помощник российского президента и глава делегации РФ на переговорах с Киевом Владимир Мединский рассказал, что договоренность о масштабном обмене была достигнута в рамках встречи в Женеве.

Ранее сообщалось, что военный РФ почти год считался пропавшим без вести, находясь в украинском плену.

 
