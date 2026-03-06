Вика Цыганова призвала наказывать за мат в общественных местах

Певица Цыганова заявила, что нужно наказывать за мат в туристических зонах

Певица Виктория Цыганова призвала наказывать россиян, которые нецензурно выражаются, находясь в общественных местах и туристических зонах. Ее слова передала Общественная Служба Новостей.

Цыганова рассказала, что во время своего путешествия на Байкал она часто встречала туристов из Москвы, которые повсеместно использовали в своей речи мат.

«Мне было так стыдно слышать этот мат и ругань пьяных людей, которые омрачают эти святые места своим присутствием!» — заявила певица.

Артистка предложила наказывать людей, использующих в общественных местах нецензурные слова. Она также назвала мат бичом современной России. По мнению Цыгановой, такие граждане омрачают «святой русский язык».

«Я думаю, что надо наказывать людей, которые разрушают этот мир нецензурной бранью, руганью, они его используют в ресторанах, в местах отдыха, на природе. Мы уподобляемся уже каким-то скотам», — отметила знаменитость.

Цыганова также отметила воспитание местных жителей, создающих комфортные условия для туристов на территории озера, и поблагодарила их за отзывчивость и доброту.

В конце февраля журналистка Алена Жигалова опубликовала в Сети видеоролик, в котором Виктория Цыганова грызет лед с Байкала.

«Какой вкусный лед!» — заявила артистка.

Ранее Вика Цыганова раскрыла, зачем попробовала Байкал на вкус.