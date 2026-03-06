Размер шрифта
«Сила преступной банды». Украина разругалась с Венгрией из-за задержания инкассаторов с деньгами

В Венгрии возбудили уголовное дело против сотрудников украинского Ощадбанка
Mykola Tys/Global Look Press

Украинский МИД обвинил власти Венгрии в «захвате заложников» после задержания семи сотрудников государственного «Ощадбанка» в Будапеште. Киев утверждает, что они перевозили деньги между банками Австрии и Украины, тогда как венгерские власти подозревают их в отмывании средств. Что известно о задержании — в материале «Газеты.Ru».

Обвинения Киева

В Венгрии 5 марта задержали две инкассаторские машины с Украины вместе с находившимися в автомобилях людьми.

Глава МИД Украины Андрей Сибига обвинил венгерские власти в захвате семи украинских граждан в Будапеште. По его словам, украинская сторона до сих пор не получила информации о причинах задержания, состоянии здоровья своих граждан и возможности связаться с ними.

Сибига заявил, что задержанные — сотрудники государственного «Ощадбанка». Они сопровождали две машины, перевозивших деньги и ценности между Австрией и Украиной в рамках регулярных операций между государственными банками.

«Фактически, речь идет о том, что Венгрия взяла заложников и украла деньги. Если это та «сила», о которой сегодня говорил господин [премьер-министр Венгрии Виктор] Орбан, то это сила преступной банды. Это государственный терроризм и рэкет», — заявил глава украинского МИД.

Он добавил, что Киев уже направил Будапешту официальную ноту с требованием немедленно освободить задержанных граждан.

«Мы также обратимся к Европейскому союзу с просьбой дать четкую оценку незаконных действий Венгрии, захвата заложников и ограбления», — подчеркнул Сибига.

Ответ Будапешта

Национальное налоговое и таможенное управление Венгрии (NAV) подтвердило, что венгерские правоохранительные органы задержали два бронированных автомобиля, перевозивших ценности украинского «Ощадбанка». Ведомство возбудило уголовное дело в отношении задержанных, а также инициировало расследование по факту возможного отмывания денег.

«5 марта 2026 года были задержаны семеро граждан Украины, в том числе бывший генерал украинской спецслужбы, и два бронированных автомобиля для перевозки денег, которые везли из Австрии на Украину в общей сложности $40 миллионов, €35 миллионов и девять килограммов золота», — следует из заявления NAV.

В NAV также сообщили, что через территорию Венгрии в 2026 году уже перевозились крупные суммы наличных и драгоценных металлов.

«Только в этом году через территорию Венгрии на Украину было перевезено более $900 миллионов, €420 миллионов и 146 килограммов золота в слитках. NAV проводит расследование в соответствии с законом об уголовном судопроизводстве при содействии Центра по борьбе с терроризмом», — заявили в налоговой и таможенной службе.

Глава венгерского МИД Петер Сийярто потребовал объяснений от Киева в связи с перевозкой денег.

«Справедливо возникает вопрос, не идет ли речь о деньгах украинской военной мафии. Мы требуем немедленных ответов и объяснений от украинской стороны на эти серьезные вопросы», — отметил он.

Что говорят в банке

В «Ощадбанке» заявили, что в Венгрии незаконно задержали сотрудников инкассации, а также похитили два бронированных автомобиля с денежными средствами и банковскими металлами.

По данным финансовой организации, 5 марта два инкассаторских автомобиля, сопровождаемых семью сотрудниками, были остановлены на территории Венгрии во время регулярной перевозки валюты и драгоценных металлов между австрийским Raiffeisen Bank и украинским «Ощадбанком».

«Согласно данным GPS-сигнала, незаконно задержанные автомобили «Ощадбанка» в настоящее время находятся в центре Будапешта, недалеко от одного из правоохранительных органов Венгрии. Место нахождения автомобилей подтверждено представителями посольства Украины в Венгрии и министерства иностранных дел Украины. Местонахождение сотрудников «Ощадбанка» в настоящее время неизвестно», — отметили в пресс-службе банка.

Там подчеркнули, что перевозку средств осуществляли в рамках международного соглашения с Raiffeisen Bank Austria и оформили в соответствии с международными правилами и европейскими таможенными процедурами. Финансовая организация потребовала немедленно освободить своих сотрудников и вернуть имущество на Украину.

«Руководство банка находится в контакте с МИД Украины и правоохранительными органами с целью координации дальнейших действий», — резюмировали в финансовой организации.

Ухудшение отношений Украины и Венгрии

Отношения между Венгрией и Украиной в последнее время резко ухудшились. 5 марта Владимир Зеленский в очередной раз раскритиковал премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и пригрозил, что ВСУ могут «достать» его, если Будапешт продолжит блокировать выделение Евросоюзом Украине «военного кредита» на €90 миллиардов. Венгрия заняла такую позицию после того, как Киев остановил транзит российской нефти по трубопроводу «Дружба».

Останавливая прокачку нефти, украинские власти пытаются оказать давление на Венгрию и заставить ее изменить позицию по конфликту, а также перестать препятствовать вступлению Украины в Евросоюз, отмечали венгерские власти. В Будапеште не раз заявляли, что не поддержат ускоренное принятие соседней страны в ЕС и не направят на это средства своих граждан.

 
