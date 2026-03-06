В Британии узнали об авантюристе-миллиардере, нашедшем способ пройти Ормузский пролив

Греческая судоходная компания Dynacom Tankers, которая принадлежит миллиардеру Джорджу Прокопиу, продолжает отправлять танкеры через Ормузский пролив, несмотря на заявления о перекрытии участка. Об этом сообщила британская газета The Financial Times (FT).

«Большинство судовладельцев приостановили транзит, пока ситуация не успокоится. <...> Но есть несколько авантюристов, готовых пойти на риск», — говорится в материале.

По данным издания, Прокопиу продолжил отправлять танкеры через пролив после 28 февраля. Для этого корабли проходят через канал в ночное время с выключенными транспондерами идентификационной системы. При этом все суда обеспечиваются страховым покрытием военных рисков. Всего через Ормузский пролив таким образом прошли как минимум пять танкеров, следует из материала.

Движение через Ормузский пролив было практически полностью прекращено после того, как США и Израиль 28 февраля начали нанесли удары по Ирану. 4 марта Тегеран объявил о закрытии движения по проливу.

Ормузский пролив является ключевым маршрутом для экспорта нефти, газа и других сырьевых товаров из Персидского залива. КСИР предупреждал суда, чтобы они не заходили в пролив, иначе могут быть атакованы ракетами или беспилотниками. В результате в Ормузском проливе было атаковано более 10 нефтяных танкеров.

Ранее Иран пригрозил сжигать суда в Ормузском проливе и блокировать экспорт нефти.