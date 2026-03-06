«Хорошая мина при плохой игре». Почему США разрешили Индии покупать российскую нефть

Администрация США выдала Индии генеральную лицензию, разрешающую в течение 30 дней покупать российскую нефть. Индийские НПЗ уже закупили около 20 млн баррелей. Решение последовало после того, как Дели оказался в уязвимом положении из-за ударов по Ирану и угрозы перекрытия Ормузского пролива, через который проходит 40% индийского импорта нефти. Ранее под давлением США Индия сократила закупки российских энергоносителей. Эксперты назвали новое разрешение вынужденной формальностью.

США разрешили Индии в течение 30 дней покупать перевозимую по морю нефть из России. Об этом сообщило агентство Reuters.

«Генеральная лицензия разрешает только транзакции, связанные с российской нефтью, уже застрявшей в море, и маловероятно, что она даст значительную финансовую выгоду России», — отметило агентство.

Reuters указал, что государственные НПЗ Индии уже закупили у трейдеров около 20 млн баррелей российской нефти.

На фоне возобновления закупок нефти из РФ цена на энергоносители несколько снизилась.

Так, цена майских фьючерсов на марку Brent по состоянию на 8.04 опустилась на 0,94% относительно закрытия, до $84,61 за баррель, а апрельских фьючерсов на нефть марки WTI — на 1,21%, до $80,03, сообщило РИА Новости.

Возобновление поставок

Несколько дней назад агентство Bloomberg сообщило о возобновлении поставок российской нефти в Индию.

«Два танкера, перевозящие в общей сложности около 1,4 млн баррелей нефти марки Urals, как ожидается, будут разгружены в индийских портах на этой неделе, после того как ранее они указывали, что направляются дальше на восток, как показывают данные Kpler и Vortexa», — написало агентство.

Bloomberg отметил, что нефть марки Urals, отгружаемая из портов в Балтийском и Черном морях, ранее была «очень популярна» среди индийских нефтеперерабатывающих компаний, но в этом году ее поставки резко сократились из-за давления США на Дели с целью прекратить ее закупки.

В начале февраля президент США Дональд Трамп постановил отменить пошлину в 25% на импорт из Индии, которую ввел из-за закупок нефти у России. Республиканец сообщил, что индийские власти взяли на себя обязательство прекратить импорт российской нефти .

По данным Reuters, индийские нефтеперерабатывающие компании Indian Oil, Bharat Petroleum и Reliance Industries не стали заключать сделки с Россией на март и апрель. Однако после начала ударов Израиля и США по Ирану Индия оказалась в уязвимом положении, так как около 40% своего импортируемого сырья страна получает с Ближнего Востока через Ормузский пролив.

Сейчас из-за обстрелов этот маршрут оказался под угрозой, а в Индии запасов нефти хватает примерно на 25 дней потребления, отметил Reuters.

Польза для России

Первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских заявил, что решение США разрешить Индии снова закупать нефть у России является вынужденной мерой.

«Американцы делают хорошую мину при плохой игре. Они понимают, что Индия и так будет покупать российскую нефть, поэтому великодушно разрешили. Очевидно, что и без американского разрешения Индия будет покупать российскую нефть, чтобы хватало на нужды местных потребителей», — приводит слова политика «Абзац».

На фоне роста цен на энергоносители это принесет пользу России , добавил депутат.

«Стоимость нефти и нефтепродуктов растет, газа тоже. Очевидно, что это пополнение бюджета и увеличение прибыли российских нефтегазовых компаний. Мы видим это и на росте котировок российских нефтегазовых компаний на бирже», — подчеркнул Ананских.

Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков отметил, что выданное США разрешение является лишь формальностью.

«США разрешили Индии покупать российскую нефть, которую она и так покупала. Выдачей лицензии Дели Вашингтон лишь пытается делать вид, что все происходит по его воле», — приводит слова эксперта газета «Взгляд».

В декабре президент России Владимир Путин совершил государственный визит в Индию. По итогам поездки в Кремле заявили, что Индия продолжит закупать ресурсы там, где ей выгодно, несмотря на давление США.