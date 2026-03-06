Воровство билетов и дефицит продуктов. Что происходит в Дубае на фоне конфликта вокруг Ирана

Дубай может столкнуться с нехваткой свежих продуктов через 10 дней из-за сбоев в логистике на фоне ударов США и Израиля по Ирану. Закрытие аэропортов и нарушение цепочек поставок уже создают проблемы с доставкой товаров. На фоне кризиса трудности испытывают и россияне, застрявшие в регионе из-за отмененных рейсов. Что происходит в Дубае — в материале «Газеты.Ru».

Дубай может столкнуться с нехваткой отдельных категорий товаров, прежде всего свежих продуктов, если перебои в логистике на Ближнем Востоке сохранятся. Об этом заявил гендиректор транспортно-логистической компании Kühne+Nagel International AG Штефан Пауль.

«У Дубая свежих продуктов есть еще примерно на 10 дней. Учитывая масштаб импорта, в ближайшее время может возникнуть дефицит именно свежих товаров», — заявил он телерадиокомпании SRF.

По его словам, сейчас около 18% мировых авиагрузовых мощностей оказались недоступны, а большинство портов в регионе Персидского залива временно не работают.

«Основные мировые торговые маршруты, такие как маршруты из Азии в США или Европу, практически не затронуты. За исключением роста цен на энергию, мы в Европе почти не заметим этого», — отметил Пауль.

Он добавил, что теоретически поставки можно организовать через Саудовскую Аравию: грузы доставлять самолетами, а затем перевозить в Дубай автотранспортом .

«Но нужно представить себе масштаб: один контейнеровоз вмещает 20 тысяч контейнеров. Просто невозможно зафрахтовать столько грузовиков, чтобы компенсировать это. Если ситуация затянется надолго, возникнет нехватка товаров », — подчеркнул он.

Проблемы туристов

На фоне транспортных сбоев трудности испытывают и туристы, оказавшиеся в Дубае. Российские путешественники жалуются на хаос при попытках покинуть страну и вернуться домой.

Как сообщил ТАСС директор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко, во время спешной посадки на рейсы возникали ситуации, когда у пассажиров фактически отбирали посадочные документы .

«Во время спешной посадки у туристов фактически вырвали из рук посадочный документ и с ним прошли в самолет другие люди. В системе значилось, что туристы улетели, хотя фактически они остались на месте, что создало серьезную организационную проблему», — рассказал Осауленко.

Ранее в ассоциации «Турпомощь» сообщали, что после обострения ситуации на Ближнем Востоке за помощью обратились около семи тысяч российских туристов. Многие из них столкнулись с трудностями при вылете из региона.

Что происходит в Дубае

В то же время жители и гости Дубая продолжают получать предупреждения о возможной ракетной угрозе. Сообщения с инструкциями приходят на мобильные телефоны и призывают людей укрываться в безопасных местах, сообщило РИА Новости.

«В связи со сложившейся ситуацией и потенциальной угрозой ракетного обстрела немедленно укройтесь в ближайшем безопасном здании и держитесь подальше от окон, дверей и открытых пространств. Дождитесь дальнейших инструкций», — следует из уведомлений, которые получают жители города.

По словам туристки из Калининграда Анастасии Полушиной, в международном аэропорту Дубая сигнал воздушной тревоги звучит регулярно — примерно каждые 15-20 минут. На этом фоне для части россиян накануне подготовили эвакуационный рейс в Казань.

«Рейс эвакуационный один только в Казань. Завтра и послезавтра ни на Москву, ни на Питер рейсов не будет <…> Все, кто с нами, кто до Москвы, кто до Питера, кто до Новосибирска, все с детьми приняли решение, что они лучше сейчас пройдут регистрацию и мы все полетим в этой обстановке», — рассказала она РИА Новости.

Туристка уточнила, что должна была вылететь еще 2 марта, однако из-за закрытия воздушного пространства ей пришлось оставаться в Дубае на несколько дней. Туроператор продлил проживание в гостинице сначала до 4 марта, а затем до 6 марта.

При этом некоторые путешественники отмечают, что жизнь в городе продолжается почти в обычном режиме . Российская туристка Людмила, которая вернулась из ОАЭ вывозным рейсом, рассказала, что система противовоздушной обороны работает, однако власти стараются демонстрировать спокойствие и контроль над ситуацией.

«В самом Дубае ПВО работала, но мы понимаем, что это, наоборот, защищает воздушное пространство <…> Шейхи приходили в «Дубай Молл», гуляли, сами показывали, что вот она — безопасность, мы с вами, вы под защитой », — сказала она.

По ее словам, впервые она услышала работу систем ПВО 1 марта во время прогулки в Парке цветов, когда в небе перехватывали ракеты. Она добавила, что власти ОАЭ активно используют систему экстренных оповещений: уведомления приходят на телефоны жителей и туристов с сигналом тревоги и инструкциями держаться подальше от окон и спускаться в безопасные помещения или подземные парковки.

Утром 28 февраля США и Израиль начали наносить удары по объектам на территории Ирана. В ответ под угрозой оказались соседние арабские государства, где размещены американские военные базы. На фоне ракетных и беспилотных атак ОАЭ, Катар и Бахрейн — популярные туристические направления — полностью или частично закрыли свое воздушное пространство.