Армия

Иран заявил об очередном нападении на начальную школу

Багаи: в Тегеране атакована начальная школа имени Шахида Хамедани

Официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи заявил об очередном ударе по учебному заведению в Тегеране. Об этом он сообщил в социальной сети Х.

«Как администрация США помогает народу Ирана. Это еще одна начальная школа, школа имени Шахида Хамедани, на площади Нилуфар в Тегеране, ставшая мишенью американо-израильских агрессоров», — подчеркнул Багаи.

На видео, опубликованном представителем МИД Ирана, десятки мальчиков расположились в узком коридоре учебного заведения. При этом учебные классы серьезно разрушены: в окнах выбиты стекла, частично разрушены пол, стены и потолок.

6 марта утром произошел удар по начальной школе для девочек в иранском городе Минаб, в результате которого не удалось спасти 175 человек. Предварительно, он мог быть нанесен вооруженными силами США. По информации газеты The New York Times, американские военные могли поразить школу из-за ошибки в определении цели. Ранее Белый дом заявил, что ответственность за нападение на детей лежит на властях Исламской Республики. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Иране назвали удары, нанесенные 6 марта, местью за погибших при атаке на школу.

 
