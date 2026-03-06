Размер шрифта
Общество

Турецкие авиакомпании приостановили рейсы в ряд стран Ближнего Востока

Турецкие авиакомпании не будут летать в Иран и Ирак минимум до 9 марта
Lefteris Pitarakis/AP

Министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадир Уралоглу объявил о масштабной приостановке авиасообщения с рядом стран ближневосточного региона в связи с резким обострением ситуации. Слова дипломата приводит РИА Новости.

По словам министра, ведущие национальные перевозчики — Turkish Airlines, AJet, Pegasus и SunExpress — прекратили полеты в Иран, Ирак, Сирию, Ливан и Иорданию как минимум до 9 марта. При этом для некоторых направлений установлены более длительные ограничения: так, компания Pegasus не планирует летать в Иран до 12 марта, а флагманская Turkish Airlines продлила запрет на иранские рейсы до 20 марта.

Ситуация с перелетами в ОАЭ, Катар, Кувейт и Бахрейн остается еще более сложной — рейсы в эти страны приостановлены на неопределенный срок, а окончательное решение будет приниматься исходя из оперативной обстановки. По информации министра, из-за внезапного закрытия воздушного пространства в турецких аэропортах оказались заблокированы семь самолетов иракских авиалиний, в то время как три турецких борта не могут покинуть территорию Ирака и Ирана. В частности, Turkish Airlines до сих пор не определила сроки возобновления связи с городами ОАЭ, предупредив, что все приобретенные на данный момент билеты в этом направлении будут немедленно аннулированы.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Тысячи россиян застряли в ОАЭ и странах Ближнего Востока на фоне конфликта США и Ирана из-за отмены рейсов. Убытки российских туроператоров из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке могут превысить 10 млрд рублей.

Ранее в трех российских аэропортах ввели ограничения на работу.

 
