Россиянам рассказали, отразится ли маркировка на стоимости рыбы

ЦРПТ: из-за маркировки рыба подорожает не больше, чем на 1%
Andrey Turusov/Russian Look/Global Look Press

Введение обязательной маркировки «Честный знак» не окажет значительного влияния на стоимость «народной» рыбы. Об этом 360 сообщили в пресс-службе Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ).

В ЦРПТ объяснили, что вклад маркировки в стоимость товаров в большинстве случаев не превышает 1%.

«Ни молочная продукция, ни вода, ни пиво, ни корма для животных не демонстрировали скачков цен», — подчеркнули в пресс-службе.

Помимо этого, в системе добавили, что в индивидуальной упаковке для рыбы, которая продается на вес, необходимости больше не будет. Теперь достаточно только поставить маркировку на блок весом в 20-30 килограммов. При продаже этот код будет несколько раз сканироваться.

Предпринимателям, которые начнут использовать маркировку, предоставляют бесплатные софт и электронный документооборот. Также им положена компенсация 50% на оборудование и отсрочки обязательных платежей.

В ЦРПТ также напомнили, что сейчас на рынке около 20% рыбы является фальсификатом. Благодаря маркировке покупатели смогут проверить происхождение продукции через специальное приложение.

Ранее в России объяснили рост цен на красную рыбу.

 
