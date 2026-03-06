Россиянам рассказали, отразится ли маркировка на стоимости рыбы

Введение обязательной маркировки «Честный знак» не окажет значительного влияния на стоимость «народной» рыбы. Об этом 360 сообщили в пресс-службе Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ).
В ЦРПТ объяснили, что вклад маркировки в стоимость товаров в большинстве случаев не превышает 1%.
«Ни молочная продукция, ни вода, ни пиво, ни корма для животных не демонстрировали скачков цен», — подчеркнули в пресс-службе.
Помимо этого, в системе добавили, что в индивидуальной упаковке для рыбы, которая продается на вес, необходимости больше не будет. Теперь достаточно только поставить маркировку на блок весом в 20-30 килограммов. При продаже этот код будет несколько раз сканироваться.
Предпринимателям, которые начнут использовать маркировку, предоставляют бесплатные софт и электронный документооборот. Также им положена компенсация 50% на оборудование и отсрочки обязательных платежей.
В ЦРПТ также напомнили, что сейчас на рынке около 20% рыбы является фальсификатом. Благодаря маркировке покупатели смогут проверить происхождение продукции через специальное приложение.
