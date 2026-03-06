Размер шрифта
Сын Жириновского пожаловался на «судейский беспредел» из-за наследства отца

Сын Жириновского рассказал о судебной тяжбе с братом за дом в Подмосковье
Григорий Сысоев/РИА Новости

Младший сын бывшего лидера ЛДПР Владимира Жириновского Олег Жириновский (Эйдельштейн) рассказал, что в последние четыре года вынужден постоянно сталкиваться с «судейским беспределом». В беседе с Tsargrad.tv он сообщил, что в данный момент судится с братом за загородный дом в подмосковном Дарьино, который оформлен на него по договору ипотеки.

По словам Эйдельштейна, о том, что его ждут судебные тяжбы, он знал с первых дней ухода из жизни отца, так как единственным законным наследником является сын политика Давид Гарсиа (Игорь Лебедев) – он получил свидетельство о наследстве и соответствующие полномочия.

«С первых дней, как отца не стало, меня этим пугают. Человек говорит, что он и все суды порешает. Будут подавать, не будут подавать… Если подадут, он, дескать, порешает», — заявил младший сын Жириновского.

Он добавил, что среди оставшегося от отца имущества был еще один дом в Москве, который нынешний лидер ЛДПР Леонид Слуцкий передал старшему сыну, а тот в свою очередь выставил его на продажу. По словам Эйдельштейна, это доказывает, что его брату неинтересно ничего, что связано с памятью о Владимире Жириновском, поэтому он все распродает. В частности, он упрекнул его за полную смену имени, включая отчество.

Кроме того, младший сын политика сообщил, что в момент, когда его отцу стало плохо в 2021 году, он предпринял все усилия для организации охраны и дежурства, а также сам был рядом с отцом «от зари до зари». На этом фоне он подчеркнул несправедливость упреков Леонида Слуцкого и опроверг его слова о том, что в момент болезни его не было рядом.

«Я этим не кичусь, я этим не горжусь, я выполнял свой сыновний долг. И я считаю, что, когда наступит момент и меня Всевышний призовет к Себе, когда я, возможно, встречусь со своим отцом, я смогу твердо ему смотреть в глаза», — заявил он.

Напомним, в феврале Baza сообщала, что внебрачного сына Жириновского не пустили на закрытое мероприятие в МГИМО. Организаторы «Жириновских чтений» объяснили ему, что всем участникам мероприятия необходимо было зарегистрироваться заранее, но, так как он этого не сделал, его не смогли пропустить. Позднее в ЛДПР назвали провокацией заявления Эйдельштейна, пояснив, что мужчине достаточно было пройти обычную для всех регистрацию, чего он якобы не сделал.

Ранее племянницы Жириновского проиграли суд против его сыновей о пожизненном содержании.

 
