Стала известна судьба российского подростка, который пытался потушить Вечный огонь

В Пермском крае подростка заставили работать за попытку потушить Вечный огонь

В Пермском крае вынесли приговор 17-летнему подростку, который пытался потушить Вечный огонь. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Инцидент произошел 7 мая прошлого года в селе Карагай. Пьяный подросток подошел к мемориальному комплексу и попытался затушить пламя Вечного огня. Действия юноши квалифицировали по ч. 3 ст. 354.1 УК РФ — осквернение символов воинской славы России.

Суд назначил несовершеннолетнему наказание в виде обязательных работ.

До этого мужчина потушил Вечный огонь на Марсовом поле в Петербурге и не смог объяснить, зачем. Он залил пламя из бутылки и скрылся. В полицию о произошедшем сообщили очевидцы.

Ранее пьяный россиянин пытался прикурить от Вечного огня и грел об него ноги.