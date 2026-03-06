Стоимость помолвочного кольца теннисистки Соболенко может составлять 78 млн рублей

Бразильский бизнесмен греческого происхождения Георгиос Франгулис предложил белорусской теннисистке Арине Соболенко стать его супругой, подарив ей кольцо, изготовленное ювелирной компанией по индивидуальному заказу. Об этом пишет издание Daily Mail.

Согласно опубликованной информации, основной элемент кольца — овальный бриллиант весом более 12 карат, который закреплён в платиновой оправе. В дизайне также присутствуют изумруды, которые являются любимым камнем Соболенко. Добавить их было личной идеей Франгулиса.

Стоимость кольца оценивается в пределах от $500 000 до $1 000 000 (примерно 78 737 890 рублей).

Соболенко в мае 2024 года перестала скрывать новый роман. Она опубликовала фото с Франгулисом, заявив, что ее сердце занято. Избранник теннисистки поддерживает ее практически на всех крупных турнирах.

Спортсменка в январе 2026 года публично намекнула бойфренду на желание сыграть свадьбу. После победы на турнире серии WTA-500 в Брисбене она обратилась к бизнесмену, заявив, что уже хочет называть себя «как-то иначе». Знаменитость тогда отшутилась, что оказывает на возлюбленного давление и не собирается этого скрывать.

Слухи о помолвке пары появились в феврале 2026 года, когда звезда спорта выложила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) фото с кольцом. Пользователи соцсети посчитали, что оно помолвочное. Однако догадки подписчиков спортсменки тогда не оправдались.

