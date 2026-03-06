80-летняя женщина получила срок за то, что принуждала подростка к сексу

В Уэльсе 80-летня женщина оказалась в тюрьме за принуждение подростка к сексу

В Уэльсе 80-летняя женщина приговорена к тюремному заключению за то, что дважды принуждала подростка к сексу, пишет Daily Star.

Хейзел Темплтон признана виновной в том, что принуждала несовершеннолетнего к сексуальным действиям и дважды вступала с ним в половую связь. Это уже второй срок для пожилой преступницы — ранее ее судили за растление детей в Белфасте.

Жертва Темплтон рассказала в суде, что десятилетиями не мог оправиться от пережитого. Из-за насилия у мужчины развились проблемы с доверием, а в юности он пытался свести счеты с жизнью.

«Я думал, приговор принесет облегчение, но вместо этого я задыхаюсь от стыда», — признался он.

Судья назвала поведение пенсионерки шокирующим, ведь у самой Темплтон были дочери того же возраста, что и жертва. Адвокат просил о снисхождении из-за возраста, но суд был непреклонен.

В итоге Темплтон получила еще три года и девять месяцев тюрьмы вдобавок к текущему сроку. Также она обязана пожизненно отмечаться в полиции как сексуальный преступник.

