Тренер рассказала, как к россиянам относятся на Паралимпиаде в Италии

Старший тренер паралимпийской сборной России по лыжным гонкам и биатлону Ирина Громова рассказала, что к российским спортсменам на Паралимпиаде в Италии хорошо относятся, передает РИА Новости.

«Мы сейчас идем с тренировки. На данный момент мы находимся на сборе, в деревню еще не заехали. Мы съездили туда, посмотрели и вернулись. На месте сбора все отлично, правда, есть беда со снегом, но там, где мы катаемся, наш круг каждый день готовят, снаряжают лыжню, отношение отличное», — сказала Громова.

IPC в сентябре 2025 года снял санкции с России и Белоруссии, вернув им право выступать. С 26 по 27 сентября 2025 года в Сеуле прошла Генеральная Ассамблея Международного паралимпийского комитета. Участники мероприятия проголосовали против полной приостановки членства Паралимпийского комитета России, а также против продления частичной приостановки его членства.

Шесть российских спортсменов получили двусторонние приглашения на Паралимпиаду в Италии. Россияне выступят на играх с флагом и гимном впервые с 2014 года. Зимние Паралимпийские игры 2026 года в Милане и Кортина д'Ампеццо пройдут с 6 по 15 марта.

