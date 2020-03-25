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В Армении и Грузии выросло число зараженных коронавирусом, до 266 и 73 соответственно. Об этом сообщает «Интерфакс».

Согласно сведениям минздрава Грузии, по состоянию на 25 марта в республике зафиксировано 3 новых случая заражения, в общей сумме количество инфицированных составляет 73 человека. В настоящее время в стране 4055 человек пребывают на карантине, в больницах под наблюдением врачей — 252 пациента. Вылечились 9 пациентов.

По данным армянского единого информационного центра, в Армении коронавирус диагностировали у 266 человек, за минувшие сутки выявлено 17 новых случаев заражения. Выздоровели 16 человек.

В армянской республике в связи с коронавирусом объявлен режим ЧП с 16 марта по 14 апреля.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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