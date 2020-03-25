В Белом доме призвали к самоизоляции всех посетителей Нью-Йорка
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Людям, побывавшим в Нью-Йорке, следует самоизолироваться на 14 дней, заявила координатор Белого дома США по борьбе с коронавирусом нового типа доктор Дебора Биркс. Об этом сообщает Reuters.
Биркс призвала всех, кто был в Нью-Йорке, соблюдать карантин, чтобы избежать распространения коронавируса.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.
11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку коронавируса пандемией.
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