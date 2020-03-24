Посольство РФ призвало россиян вернуться из Таиланда до введения чрезвычайного положения
Посольство РФ в Таиланде рекомендует россиянам вернуться домой до введения в королевстве режима чрезвычайной ситуации, пишет пресс-служба дипведомства.
Ранее Таиланд заявил, что с 26 марта вводит режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса. Российское посольство призывает соотечественников воспользоваться регулярными авиарейсами.
В Таиланде коронавирусом заразились 827, скончались четверо человек.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.
11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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