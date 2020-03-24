85 граждан России находятся на лайнере Costa Victoria, где выявлен COVID-19

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85 российских граждан в настоящее время остаются на лайнере Costa Victoria, на борту которого был выявлен случай заражения коронавирусом, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление компании-владельца Costa Crociere.

«На борту значатся 85 россиян», — сообщили в компании.

Владельцы судна также заверили, что на борту лайнера предусмотрены все необходимые санитарные меры. Все граждане, контактировавшие с заболевшим находятся в изоляции в своих каютах в настоящее время.

Ранее экипаж судна высадил в порту острова Крит итальянца, у которого выявили заражение коронавирусом. Возвращение лайнера в один из портов Италии запланировано на 28 марта.

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